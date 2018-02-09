مباشر | تغطية خاصة | مواجهات جمعة الغضب في محافظات الوطن

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 8 شباط/فبراير، أن الجسر الذي أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات في شرق سوريا، الذي دمر بسبب الارتفاع الحاد في مستوى المياه في النهر بعد الافتتاح المتعمد لبوابات السد، وأنه من المحتمل، أن تكون هذه محاولة من الولايات المتحدة بعدم السماح بتعزيز السلطة الشرعية لدمشق على الضفة اليسرى للنهر.

ووفقا لصحيفة (النجم الأحمر) الرسمية التابعة لوزارة الدفاع، في 6 كانون الثاني/يناير، على الرغم من قلة الأمطار في المنطقة، فقد ارتفع منسوب المياه في نهر الفرات بشكل غير متوقع إلى عدة أمتار وتضاعف معدل تدفق النهر.

وجاء في البيان:نتيجة لذلك، في اليوم التالي كان الجسر مدمرا.وكتبت الصحيفة الرسمية التابعة لوزارة الدفاع: " التحقيق، الذي أجراه خبراء سوريون، أظهر، أن التغيير الحاد في الوضع المائي حدث بسبب افتتاح متعمد للبوابات على السد الكهرومائي في الطبقة، الذي يقع على أراضي التشكيلات المعارضة، الذي يسيطر عليها" التحالف الدولي "الذي تقوده الولايات المتحدة".وكما جاء في البيان: "لم تكن هناك حاجة تقنية للتفريغ المفاجئ للمياه على السد".

وأضافت الصحيفة: "وفقا للخبراء، هناك سبب للاعتقاد، بأن التفريغ قد نظم لبعض الأغراض الأخرى، ليس مستبعدا أن مثل هذه الطريقة الوحشية من قبل الجانب الأمريكي، هي محاولة لعدم السماح بتعزيز السلطة الشرعية للحكومة السورية على الضفة اليسرى لنهر الفرات".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كان قد أعلن، أواخر كانون الاول/ديسمبر، أن عددا من مسلحين تنظيم الدولة يختبئون في وسط وادي نهر الفرات في سوريا.

وقال الوزير للصحفيين: "بعضهم هرب، هذا يحدث خلال الحروب ومن الواضح أنهم انتقلوا إلى الجزء الأوسط من وادي نهر الفرات. نحن الآن ندمر الخلافة التي أعلنوها في محاولة لإنقاذ الأبرياء".

فيديو أرشيفي: القوات الروسية تقيم جسرا عسكريا وإنسانيا فوق نهر الفرات قرب دير الزور

 

أخبار ذات صلة

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي &#34;عراب&#34; الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

صور: وفد عربي يزور إسرائيل ويلتقي بقيادة الجيش الإسرائيلي

صور: وفد عربي يزور إسرائيل ويلتقي بقيادة الجيش الإسرائيلي

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى

قطر: لم نمنع &#34;الجزيرة&#34; من بث وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي بواشنطن

قطر: لم نمنع "الجزيرة" من بث وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي بواشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

عربي

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي &#34;عراب&#34; الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري