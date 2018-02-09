أمريكا: نرغب في "إعادة العلاقات" مع روسيا بسبب كوريا الشمالية

فيديو أرشيفي: لقاء بين الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي ترامب



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيدز نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلادها تتمنى إعادة العلاقات مع روسيا نظرا لوجود ملفات ذات اهتمام مشترك كملف كوريا الشمالية.وقالت نويرت: "برأيي.. العلاقات (بين الولايات المتحدة وروسيا) شديدة التعقيد والارتباك، وكان وزير الخارجية الأميركي واضحا عندما قال العام الماضي أن هذه العلاقات في أدنى مستوياتها، لكننا نتمنى إعادة هذه العلاقات، لأن هناك مجالات كثيرة موضع قلق متبادل، وكوريا الشمالية واحدة منها".أكدت نويرت عزم واشنطن "مواصلة الضغط على الحكومة الروسية كي تفعل ما هو صحيح" فيما يتعلق بالوضع في سوريا، مجددة الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية "ضد الشعب السوري"، مضيفة أن السلطات السورية تفعل ذلك "بإذن من روسيا".