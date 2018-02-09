صور: وفد عربي يزور إسرائيل ويلتقي بقيادة الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنزار وفد إعلامي عربي، بزيارة المسجد الأقصى ومركز طبي في مدينة (نهاريا) الذي يستقبل جرحى المسلحين في سوريا، بالإضافة إلى منزل الدبلوماسي الإسرائيلي الدرزي بهيج منصور.ووفق صفحة (إسرائيل تتكلم بالعربية) على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرت صورًا للوفد الإعلامي العربي خلال لقائه بمدير المركز الطبي بنهاريا شمال شرق فلسطين المحتلة بحضور الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي واستمع منه إلى ايجاز عن علاج الجرحى السوريين.وتضمنت زيارة الوفد المغربي زيارة منزل الدبلوماسي الدرزي بهيج منصور في قرية عسفيا، حيث قدم شرحا عن التعايش بين مختلف المكونات في إسرائيل.وأفادت الصفحة الإسرائيلية، بأن وفداً إعلاميًا عربيًا يضم تسعة أشخاص، من بينهم خمسة مغاربة، يقوم بزيارة إلى إسرائيل تلبية لدعوة من الخارجية الإسرائيلية.