القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

فيديو أرشيفي: وزير بريطاني: يجب قتل البريطانيين المقاتلين مع تنظيم الدولة بسوريا

رام الله - دنيا الوطنألقى مقاتلون أكراد القبض على بريطانييْن من أخطر مسلحي تنظيم الدولة، معرفيْن بدروهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين.وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الأسيريْن من بين مجموعة مكونة من أربعة مسلحين معروفة باسم (بيتلز) بسبب لهجتهم البريطانية، وهما ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه: "إن قوات "سوريا الديمقراطية" أسرتهما مطلع كانون الثاني/يناير في شرق سوريا.وقد صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني العام الماضي، بأن كوتي كان حارسا لمجموعة (بيتلز) ورجحت مشاركته في إعدامات الجماعة وأساليبها الاستثنائية في التعذيب بوحشية بما في ذلك الصعق الكهربائي والإيهام بالغرق".وأضافت أن كوتي كان يقوم أيضا بتجنيد مقاتلين وكان مسؤولا عن تجنيد عدد من البريطانيين للانضمام إلى التنظيم المتشدد.كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في آذار/مارس العام الماضي: "إن الشيخ كان سجانا في تنظيم الدولة واشتهر بممارسة الإيهام بالغرق والإيهام بالإعدام والصلب".وأشهر أفراد مجموعة (بيتلز) هو محمد إموازي الذي يعرف باسم الجهادي جون وظهر في عدد من فيديوهات التنظيم وهو يقطع رؤوس رهائن.ورجح مسؤولون أمريكيون مقتل إموزاي بضربة صاروخية أمريكية بريطانية نُفذت في سوريا عام 2015، وهو مواطن بريطاني من أصل عربي.