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الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري اليوم الجمعة، أنه تم البدء بخطة مجابهة شاملة مع العناصر المسلحة في سيناء.

وبحسب بيان، قال الرفاعي على الصفحة الرسمية للجيش على (فيسبوك): "إن القوات المسلحة والشرطة قامتا برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر المسلحة "، دون مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإخلاء 5 كيلو مترات من محيط حرم مطار مدينة العريش بشمال سيناء.

فيديو أرشيفي: الجيش المصري يواصل حملته ضد منفذي هجوم سيناء

 

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