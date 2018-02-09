الثلاثاء المقبل.. وزير خارجية عُمان يزور فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يزور يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، دولة فلسطين يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما نقلته وكالة (وفا) عن اللواء جبريل الرجوب أمين سير اللجنة المركزية لحركة فتح.



وأكد الرجوب أن زيارة الوزير العماني ستستمر عدة ايام وسيلتقي خلالها الرئيس محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ما بين فلسطين وسلطنة عُمان.