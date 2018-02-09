مباشر | تغطية خاصة | مواجهات جمعة الغضب في محافظات الوطن

الثلاثاء المقبل.. وزير خارجية عُمان يزور فلسطين

الثلاثاء المقبل.. وزير خارجية عُمان يزور فلسطين
يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يزور يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، دولة فلسطين يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما نقلته وكالة (وفا) عن اللواء جبريل الرجوب أمين سير اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد الرجوب أن زيارة الوزير العماني ستستمر عدة ايام وسيلتقي خلالها الرئيس محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ما بين فلسطين وسلطنة عُمان.

أخبار ذات صلة

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

فيديو وصور: إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو وصور: إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

ترامب: القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات.. وترسيم الحدود يكون بين الطرفين

ترامب: القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات.. وترسيم الحدود يكون بين الطرفين

اغلاق معبر رفح البري بسبب الظروف الامنية في سيناء

اغلاق معبر رفح البري بسبب الظروف الامنية في سيناء

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

عربي

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي &#34;عراب&#34; الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري