مقتل موطن في شجار ببلدة عناتا شمال شرق القدس

رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن (ي ، ح)، (30 عاما) مصرعه فجر اليوم الجمعة، في شجار وقع ببلدة عناتا شمال شرق القدس.



وأوضح المقدم لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، في بيان له، أن غرفة عمليات شرطة في ضواحي القدس تلقت فجر اليوم، بلاغا يفيد بوقوع شجار عائلي في بلدة عناتا، أسفر عن إصابة شاب نقل بمركبة إسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس ووصفت إصابته بالخطيرة.



وقال ارزيقات: "إن الأطباء أعلنوا وفاة الشاب متأثرا بجروحه بعد لحظات من وصوله المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله".



وأضاف: "إن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات كبيرة للبلدة لحفظ الأمن والنظام"، متابعا: "إن المشتبه به بجريمة القتل سلم نفسه لجهاز الأمن الوقائي ومن ثم جرى تسليمه للشرطة".



وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الشجار.