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الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى  شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/02/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/02/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية وفي ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 23-15 23-14 25-17 بيت لحم 23-15 23-14 25-17
رام الله والبيرة 22-14 22-13 24-16 طولكرم 25-14 23-13 26-16
نابلس 25-14 25-13 27-16 قلقيلية 25-14 23-13 26-16
جنين 24-12 24-11 26-13 سلفيت 23-15 23-14 25-17
طوباس 24-12 24-11 26-13 روابي 24-14 24-13 26-16
الخليل 24-15 24-13 26-17 غزه 23-15 22-14 24-17
أريحا 26-15 26-14 27-17 خانيونس 23-15 22-14 24-17
الأغوار الشمالية 25-14 25-13 26-16 رفح 24-14 23-13 25-16
والله تعالى أعلم

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