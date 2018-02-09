مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

قالَ بيير كرينبول مفوض وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا): "إنّ العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين"، مضيفًا: "الوكالة شاهد على تطور مأساة لاجئي فلسطين<".



وأضاف كرينبول: "إنّ الوكالة مثالٌ للحفاظ على كرامة لاجئي فلسطين"، موضحًا أنها تُتابع إخفاق العالم في حل الصراع، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الاخبارية.



وتابع كرينبول: "لنْ يستسلم اللاجئون الفلسطينيون، وأنّ الأطفال هم أول ضحايا الصراعات المسلحة"، موضحًا: "نحنُ نهتم بالشباب الذين يُواجهون مستقبلاً مجهولاً"،



وفي السياق قال كرينبول: "الفلسطينيون يهتمون بالتعليم ويُقدرونه، وأونروا تُشجع أطفال اللاجئين على التعليم، ولا يحقُ للمجتمع الدولي حِرمان أطفال اللاجئين من التعليم".



وأوضح كرينبول، أنّ الأوضاع في غزة مُتدهورة وتُمثل تحديًا، وأنّ غزة تُعاني نقصًا حادًا في الكهرباء والمياه، وأنّه لا يُمكن تجاهل جراح الفلسطينيين، وأنّ التعليم ليس هو فقط مجال تميز الأونروا، وأنّ اللاجئين الفلسطينيين مُتمسكونَ بالتعليم وكرامتهم، متابعًا أنّهُ لا بُد منْ الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.



وأكد كرينبول، أنّ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين صَعبة للغاية، قائلا: "صدمت مما رأيته بمخيمات اللاجئين في سوريا"، مضيفا: "تقديري لموظفي أونروا في حلب واللاذقية".



واعتبر كرينبول، إلى أنّ علاقة وكالة (أونروا) والسلطة الوطنية الفلسطينية مُهمة جدًا، وأنّ الوكالة تدعم السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، وأنّها تتكفل بِالأعباء المالية للخدمات في الأراضي، وتتبنى الرؤية الفلسطينية في مناهج التعليم، وأنّ مناهج التعليم تتفق مع القيم الفلسطينية.



وقال كرينبول: "مشاوراتنا دائمة مع مسئولي التعليم الفلسطينيين، ونبحثُ مع الإسرائيليين قضايا الحصار والاحتلال، وأنّ معاناة الفلسطينيين هي الأكبر في التاريخ، وأنّ حصار غزة يُدمرها اقتصاديًا، وأنّ أونروا تعملُ على إقناع إسرائيل بتغيير الأوضاع".