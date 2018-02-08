عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندعت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، الدول العربية بالتعاون مع الجامعة العربية بضرورة الاستثمار ودعم الاقتصاد الفلسطيني ، لمواجهة العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني الامر الذي يحد من نموه، مطالبة اياها بضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين وخاصة القرارات المتعلقة بدعم مدينة القدس.وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (101) برئاسة السودان، ان الدعم العربي سيمكن فلسطين من الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي في المجال الاقتصادي وبالتالي سيساهم في تحقيق استقلال اقتصادي فلسطين، مطالبة بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمة العربية ومجلس الجامعة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" بخصوص دعم الاقتصاد الفلسطيني .واكدت الوزيرة عودة على اهمية قيام الدول العربية بزيارات إلى فلسطين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الواعدة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر.ووضعت الوزيرة المجلس في صورة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي بما يشمل سياساته التعسفية في حق الشعب الفلسطيني.وحول الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لدعم المنتج الوطني استعرضت اشارت الوزيرة الى ان هناك استراتيجيات اتخذت بهذا الشأن أهمها: زيادة الصناعة وزيادة المنتج في الاسواق الفلسطينية، بالإضافة إلى جلب استثمارات لكي يكون هناك انتاج أكبر وتصنيع أكثر لكي يغطي السوق المحلي، مشددة في هذا السياق على ضرورة زيادة حصة المنتج الفلسطيني في الاسواق العربية.هذا وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، ومسؤول ملف الجامعة العربية بوزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية .