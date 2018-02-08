المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

رام الله - دنيا الوطن

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني، ومشاركة عمر حمايل عضو المجلس الوطني، في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر انعقاده يوم السبت 10 شباط/فبراير 2018، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وقد تبنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي عقدت اجتماعاتها اليوم وأمس بالقاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مجموعة من التوصيات تناولت رؤية رؤساء البرلمانات العربية فيما يتعلق بالتطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها، الى جانب تبني اللجنة التحضيرية لعدد من التوصيات الصلة بالقضايا العربية الاخرى.



وتقدم الوفد الفلسطيني بالتنسيق والتعاون مع الوفد الاردني بمجموعة من التوصيات تخص القضية الفلسطينية للجنة التحضيرية تم تبنيها، ركزت على سبل مواجهة القرار الامريكي العدواني بشأن مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين والدور البرلماني العربي المطلوب في التصدي لذلك القرار وتداعياته الخطيرة.



وشكر رئيس الوفد الفلسطيني، البرلمان العربي ورئيسه مشعل السلمي على الدور المهم الذي يطلع به في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



ومن المقرر ان يصدر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وثيقة ختامية تتضمن تلك التوصيات، سيتم رفعها لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد بالسعودية في اذار/مارس المقبل.