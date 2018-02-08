الشرطة تضبط عملة مزورة بحوزة في ضواحي القدس

الشرطة تضبط عملة مزورة بحوزة في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة ليلة امس عملة مزورة بحوزة أحد الاحداث في بلدة عناتا بضواحي مدينة القدس.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات توافرت للشرطة مفادها وجود أحد الأشخاص بداخل سيارة في بلدة عناتا وبحوزته عملة ورقية مزورة حاول التصرف بها في البلدة، على الفور تم تحريك دورية الشرطة للمكان وتم ضبط حدث يبلغ من العمر 16 عام من سكان بلدة عناتا وبحوزته مبلغ 900 شيقل من فئة المائة شيقل وتبين انها مزورة.

وأكد البيان انه تم تحويل الحدث مع المضبوطات إلى قسم الاحداث من اجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

أخبار ذات صلة

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

د.مجدلاني يطلع المنسق السويسري الخاص بعملية السلام على المستجدات السياسية

د.مجدلاني يطلع المنسق السويسري الخاص بعملية السلام على المستجدات السياسية

التربية تشكل خلية أزمة لصد هجمة الاحتلال ضد المناهج

التربية تشكل خلية أزمة لصد هجمة الاحتلال ضد المناهج

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

عربي

هجوم على صالون حلاقة شرق العراق يسفر عن قتلى وجرحى

هجوم على صالون حلاقة شرق العراق يسفر عن قتلى وجرحى

سلاح البحرية الإسرائيلي يفتح النار على &#34;جسم مشوبه&#34; قبالة سواحل لبنان

سلاح البحرية الإسرائيلي يفتح النار على "جسم مشوبه" قبالة سواحل لبنان

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى في مدينة العريش بسيناء

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى في مدينة العريش بسيناء

الدفاع الروسية: واشنطن تسعى للسيطرة على الأصول الاقتصادية لسوريا

الدفاع الروسية: واشنطن تسعى للسيطرة على الأصول الاقتصادية لسوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري