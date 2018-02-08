الشرطة تضبط عملة مزورة بحوزة في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة ليلة امس عملة مزورة بحوزة أحد الاحداث في بلدة عناتا بضواحي مدينة القدس.



وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات توافرت للشرطة مفادها وجود أحد الأشخاص بداخل سيارة في بلدة عناتا وبحوزته عملة ورقية مزورة حاول التصرف بها في البلدة، على الفور تم تحريك دورية الشرطة للمكان وتم ضبط حدث يبلغ من العمر 16 عام من سكان بلدة عناتا وبحوزته مبلغ 900 شيقل من فئة المائة شيقل وتبين انها مزورة.



وأكد البيان انه تم تحويل الحدث مع المضبوطات إلى قسم الاحداث من اجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.