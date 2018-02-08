خامنئي: أمريكا أسست تنظيم الدولة ودعمته ودربته

فيديو: امريكا تعترف انها من أسس تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكد علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية، الولايات المتحدة الامريكية من اسس تنظيم الدولة وقدمت له الدعم وربما دربته على بعض الأساليب العنيفة.وخلال استقباله اليوم الخميس، لفيفا من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية في ذكرى بيعة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني يوم 8 شباط/فبراير 1979، اعتبر خامنئي أن الأمريكيين هم من أسسوا تنظيم الدولة وأن الرئيس الأمريكي الحالي نوه بذلك في حملته الانتخابية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال المرشد الإيراني: "إن الأمريكيين فضلا عن تأسيسهم تنظيم الدولة، قدموا له الدعم وربما تولت مؤسسات وحشية أمريكية مثل (بلاك ووتر) مهمة تدريبهم على بعض الأساليب العنيفة والمتوحشة".واعتبر خامنئي، الظلم المستمر منذ 70 عاما بحق الشعب الفلسطيني وكذلك دعم المجازر المرتكبة ضد الشعب اليمني والظلم الممارس بحقهم من الأمثلة البارزة لظلم الأمريكيين.وتساءل خامنئي: "في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني، كيف يمكن إرسال الصواريخ إليه؟".وأكد قائلا: "بطبيعة الحال فإنه بناء على تعاليم الإسلام الصريحة يجب الوقوف بوجه الظالم ومساعدة المظلوم".