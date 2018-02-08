الشرافي ينفي مشاركته بأي وقفة احتجاجية أو إدلائه بتصريحات تتعلق بالخريجين

رام الله - دنيا الوطن

نفى الدكتور كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى في قطاع غزة، مشاركته في أي وقفة احتجاجية، كما ذُكر في إحدى وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.



وأكد الشرافي، أنه لم يدل بأي تصريحات تتعلق بخريجي جامعات قطاع غزة، مستهجناً ما نشر على لسانه بخصوص الموضوع.



وأكد الشرافي على ثقته العالية بالدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، وجهوده في حماية وتطوير المسيرة التعليمية.



وطالب الشرافي، وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمسؤولية والمصداقية بكل ما ينشر.