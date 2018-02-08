هنية يشيد بدور الأمير علي بإنجاح مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي

رام الله - دنيا الوطن

أبرق الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رسالة شكرٍ وتقدير لسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، لدوره الكبير في إنجاح فعاليات مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي، وتسهيل مشاركة الوفود العربية والإسلامية وعلى رأسها الوفدان الكويتي والبحريني.



وجاءت رسالة هنية خلال اتصال هاتفي بمكتب سمو الأمير، حملت في طياتها تقدير الأسرة الرياضية والشبابية الفلسطينية لمواقف وجهود الأمير علي، الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل عام، والشبابية الرياضية على وجه الخصوص.



وأكد هنية على أن جهود الأمير علي جاءت لتؤكد على أصالة الموقف الأردني الرسمي والشعبي، تجاه الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.



وتلقى هنية رسالة تأكيدٍ، بأن الأردن ستبقى سنداً وحضناً دافئاً للشعب الفلسطيني، إيماناً منها بحقه في العيش بحرية وكرامة، وأن إنجاح مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي، جاء ليؤكد على الأهمية التي توليها القيادة الأردنية للقضية الفلسطينية.



وفي سياق منفصل، هاتف هنية وزيري الشباب والرياضة القطري والبحريني، مشيداً بجهودهما الكبيرة في انجاح فعاليات المؤتمر، وإصرارهما على المشاركة فيه، بالرغم من المعيقات التي واجهاها، مثمناً مواقفهما النبيلة، والداعمة للشعب الفلسطيني الصامد.