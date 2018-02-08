كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الجمعة

رام الله - دنيا الوطننشر موقع وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الجمعة، في اليوم الثالث من فتحه استثنائياً.ونوهت وزارة الداخلية إلى أن الحافلات الخمس، التي أُعلن عنها أمس، هي التي لها الأولوية بالسفر، والتي لم يتسن لها السفر اليوم الخميس، وبعدها سيتم تسهيل سفر الأسماء الواردة في الكشف المرفق أدناه.ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف إلى التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس في تمام الساعة 6:00 صباحاً.