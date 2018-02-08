العليا الإسرائيلية: الإعدام لحارقي الطفل محمد أبو خضير

العليا الإسرائيلية: الإعدام لحارقي الطفل محمد أبو خضير
قاتل الشهيد محمد ابو خضير
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الإسرائيلية اليوم الخميس، حكماً بإعدام قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير، الذي استشهد حرقاً وهو على قيد الحياة.

واعتبرت المحكمة، أن الجريمة التي ارتكبها ثلاثة من الإرهابيين اليهود، كانت على خلفية عنصرية واضحة، وأنهم خططوا لفعل ذلك مسبقًا، مثبتة بذلك حكم المحكمة المركزية.

وفي أيار/ مايو 2016، قضت المحكمة بسجن يوسيف حاييم بن دافيد (33 عامًا) بالسجن المؤبد، و20 عامًا أخرى لإدانته بالتخطيط لحرق الشهيد أبو خضير وجرائم أخرى، ودفع تعويض قدره 150 ألف شيكل لعائلة الشهيد.

وفي 4 شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة على أحد المتهمين القاصرين المشاركين في الجريمة بالسجن المؤبد، في حين حكمت على ثالث بالسجن (21 عامًا).

وأُعدم الفتى أبو خضير في الثاني من تموز/ يوليو قبل عامين، بعدما خطفه ثلاثة مستوطنين، وضربوه ونكّلوا به، وأحرقوه حيّا، وأرغموه على شرب مادة البنزين، كما تبين لاحقًا خلال التشريح.

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