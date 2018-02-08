وزارة الزراعة تقرر السماح بإدخال الدجاج المُجمد لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الزراعة في حكومة التوافق، سفيان سلطان، أنه تم إصدار قرار بالسماح بإدخال الدجاج المجمد إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري.



وقال الوزير، وفق ما أوردت وكالة الرأي، مساء الخميس، إن الوزارة تتابع أسعار الدواجن في السوق المحلية، موضحًا أن سعر كيلو الدجاج أصبح 14 شيقلًا وليس 16 كما يُشاع.



ويأتي ذلك القرار، بعد أن تم توقيف استيراد الدجاج المجمد للقطاع منذ ثلاثة أشهر من الآن.



بدوره، قال تحسين السقا مدير عام التسويق بوزارة الزراعة بغزة: إن الوزارة ما زالت تنتظر الموافقة على السماح بإدخال المجمدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.



وأكد السقا، أن الوزارة ما زالت تنتظر موافقة الوزير على دخول مجمدات الدواجن لغزة، خاصة بعد رفع توصيات اللجنة الوزارية التي اجتمعت لذلك قبل أسبوعين.