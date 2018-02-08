ملياردير أمريكي يتبرع لإسرائيل بهذا المبلغ الضخم

رام الله - دنيا الوطن

قدم المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، المليادير الأمريكي ستيفن شوارزمان، تبرعاً ضخماً للمكتبة الوطنية الإسرائيلية.



وقال شوارزمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون للأسهم الخاصة، إن التبرع، البالغ 10 ملايين دولار، هو أول تبرع له في إسرائيل، وفق ما أورد (سكاي نيوز عربية).



وذكرت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، أن شوارزمان سيمول فصولا دراسية، وورش عمل تعليمية، آملا في تعزيز الشمولية و"العلاقات بين الثقافات" بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.



انتقلت المكتبة إلى موقعها الجديد عام 2016، وتضم أكبر تجمع في العالم للنصوص اليهودية، بالإضافة إلى مواد حول الإسلام والشرق الأوسط.