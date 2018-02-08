فيديو: كوريا الشمالية تفاجئ الولايات المتحدة بعرض عسكري

فيديو: كوريا الشمالية تفاجئ الولايات المتحدة بعرض عسكري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقامت كوريا الشمالية في عاصمتها (بيونغ يانغ)، وبحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجيش الشعبي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإن بيونغ يانغ أجرت استعراضاً عسكرياً محدوداً، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها عرضت صاروخ "هوا سونغ 15" البالستي العابر للقارات أثناء الاستعراض.بدروه، أعلن كيم جونغ أون، الذي حضر العرض العسكري برفقة زوجته لي سول جو: "أصبحنا قادرين على أن نعرض للعالم تصنيفنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي".

وأقيم هذا العرض العسكري قبل نحو 24 ساعة من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ومن المقرر أن تتوجه إلى الأولمبياد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ضمن الوفد الرسمي لبلادها، الذي من المتوقع أن يستقبله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

ولم يعرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية بثا مباشرا للعرض، الذي شاركت فيه دبابات وأنظمة مدفعية ومدرعات فقط.

فيديو: العرض العسكري لجيش كوريا الشمالية
 

أخبار ذات صلة

خامنئي: أمريكا أسست تنظيم الدولة ودعمته ودربته

خامنئي: أمريكا أسست تنظيم الدولة ودعمته ودربته

تيلرسون يزور تركيا وأربع دول عربية

تيلرسون يزور تركيا وأربع دول عربية

الدفاع الروسية: هذا هذف الولايات المتحدة الامريكية في سوريا

الدفاع الروسية: هذا هذف الولايات المتحدة الامريكية في سوريا

ملياردير أمريكي يتبرع لإسرائيل بهذا المبلغ الضخم

ملياردير أمريكي يتبرع لإسرائيل بهذا المبلغ الضخم

وزير بريطاني: لا نريد للاتفاق النووي مع إيران أن ينهار

وزير بريطاني: لا نريد للاتفاق النووي مع إيران أن ينهار

بسبب تقليص المساعدات.. (أونروا) تحذر الولايات المتحدة

بسبب تقليص المساعدات.. (أونروا) تحذر الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

مفوض (أونروا): العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

عودة تدعو الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

فتح بشرق غزة تفتتح دورة الشهيد عثمان أبو غربية لكوادر الشبيبة

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

المجلس الوطني يشارك بأعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

عربي

هجوم على صالون حلاقة شرق العراق يسفر عن قتلى وجرحى

هجوم على صالون حلاقة شرق العراق يسفر عن قتلى وجرحى

سلاح البحرية الإسرائيلي يفتح النار على &#34;جسم مشوبه&#34; قبالة سواحل لبنان

سلاح البحرية الإسرائيلي يفتح النار على "جسم مشوبه" قبالة سواحل لبنان

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى في مدينة العريش بسيناء

الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى في مدينة العريش بسيناء

الدفاع الروسية: واشنطن تسعى للسيطرة على الأصول الاقتصادية لسوريا

الدفاع الروسية: واشنطن تسعى للسيطرة على الأصول الاقتصادية لسوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري