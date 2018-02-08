وزير بريطاني: لا نريد للاتفاق النووي مع إيران أن ينهار

وزير بريطاني: لا نريد للاتفاق النووي مع إيران أن ينهار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، أن بلاده لا تريد انهيار الاتفاق النووي مع إيران، لافتاً إلى أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الأوروبيين على معالجة المسائل التي تثير قلقاً لدى الولايات المتحدة.

وقال بيرت، خلال مؤتمر "يورومني" حول إيران، الذي عقد في باريس اليوم الخميس: "نحن وشركاؤنا الأوروبيون واضحون تماما، نريد نجاح الصفقة" حول النووي الإيراني، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "نحن لا نريد انهيار خطة الأعمال المشتركة الشاملة ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لتقليل المخاوف التي قد تكون لدى الولايات المتحدة، من أجل ضمان استمرار الاتفاق".

يذكر، أن مؤتمر "يورومني" حول إيران يعقد في العاصمة الفرنسية بمشاركة رجال الأعمال والسياسيين من دول أوروبية وإيران لمناقشة العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية بين أوروبا وطهران في ضوء رفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

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