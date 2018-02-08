الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى في مدينة العريش بسيناء

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأناضول التركية، إن مدينة العريش في سيناء تشهد حالة من التأهب القصوى على مدار الساعات الماضية، حيث يواصل الجيش المصري إرسال تعزيزاته الضخمة إلى المدينة مع إعلان حالة طوارئ في مستشفيات المحافظة والإسماعيلية.



وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن حالة التأهب في العريش، شمال سيناء، تأتي مع دخول اليوم السابع لعملية دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 19 يناير لإخلاء 5 كيلومترات من محيط حرم مطار المدينة.



واستُهدف المطار في شهر كانون أول/ديسمبر 2017 بقذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة أثناء تواجد مروحية كانت تقل مساعدين لوزيري الدفاع والداخلية أثناء وجودهما بالمدينة.



وأشارت المصادر إلى أن الانتشار الواسع للقوات المصرية يشير إلى بداية عملية عسكرية كبيرة بالمنطقة ضد المسلحين، في ظل تأكيدات طبية عن صدور تعليمات عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات سيناء ومحافظات مجاورة وكذلك نقاط الإسعاف وقطع إجازات الأطباء والمسعفين، دون تقديم سبب واضح.



وفى السياق ذاته، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن تعليمات وصلت إلى المستشفى من مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ في جميع أقسام المستشفى خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومنع الإجازات، مع وجود جميع الكوادر الطبية البشرية في مواقعها، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة.