بسبب تقليص المساعدات.. (أونروا) تحذر الولايات المتحدة

بسبب تقليص المساعدات.. (أونروا) تحذر الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتقليص المساعدات للوكالة وجه ضربة للمصداقية الأميركية.

وأوضح أندرسون، خلال ندوة في معهد الشرق الأوسط حول دور (أونروا) والعمل الذي تقوم به، أن تقليص المساعدات المالية الأميركية، قد يؤدي لتزايد المشاعر المعادية للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات في الضفة الغربية على تنامي المشاعر المعادية لأمريكا.

وأشار إلى أنه يجب الوقوف عند هذا الوضع عن كثب، ودون الحديث عن تأثير هذا الخفض للمساعدات على التحديات الجيوسياسية الأوسع.

وفي السياق نفسه، قالت مديرة مكتب (أونروا) في واشنطن إليزابيث كامبل، إن الوكالة لم تتلق أي تفسير حتى الآن حول قرار إدارة ترامب خفض المساعدات المالية.

وأضافت: أن قرار الولايات المتحدة الأميركية، تسبب في أكبر أزمة مالية في تاريخ الوكالة.

وعدّت إليزابيث الأزمة الحالية، بأنها الأكبر التي تواجهها (أونروا) على الإطلاق، مشيرة إلى أن مواجهتها لن تكون سهلة.

وشددت على إبقاء الخدمات مفتوحة كالمدارس والمستشفيات من أهم أهداف المفوض العام على الإطلاق؛ لأن عملية إعادة فتحها إذا أُغلقت تتسم بالتكلفة العالية والمشقة والتحدي.

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