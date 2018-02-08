لتهدئة الأوضاع.. وساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل

لتهدئة الأوضاع.. وساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل
المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول في الحكومة اللبنانية قوله: إن إسرائيل غير معنية بأي تصعيد جراء بناء الجدار الأسمنتي على حدودها الشمالية مع لبنان، مؤكداً أن هناك اتصالات مستمرة لصد الجشع الإسرائيلي في البحر والبر.

وقال المسؤول، الذي لم تفصح (رويترز) عن اسمه، إن مبعوثاً أمريكياً، أكد للمسؤولين اللبنانيين، أن إسرائيل لا تريد التصعيد في النزاع على الجدار الحدودي الأسمنتي.

وأضاف المسؤول: "فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي، فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل ، كما أنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد"، مؤكداً للبنان أن إسرائيل لا تريد التصعيد.

وتقول إسرائيل: "إن الجدار يقع بالكامل في أراضيها، أما الحكومة اللبنانية، فتشدد على أنه يمر في أرض تابعة للبنان، لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

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