زعيم كوريا الشمالية: بلادنا قوة عسكرية من المستوى العالمي

زعيم كوريا الشمالية: بلادنا قوة عسكرية من المستوى العالمي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، الخميس، خلال عرض عسكري: إن بلاده التي تمتلك السلاح النووي هي "قوة عسكرية من المستوى العالمي".

ويأتي العرض العسكري قبل يوم واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، في خطوة قد تعكر صفو التحسن، الذي طرأ أخيراً على علاقة الدولتين، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال كيم، الذي أشرف على تسريع البرامج النووية والباليستية الكورية الشمالية أمام الحشود في ساحة كيم إيل سونغ، حيث نظم العرض: "أصبحنا قادرين على أن نثبت أمام العالم وضعنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي".

ونشر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي صوراً مسجلة للاستعراض العسكري، إلا أن مصدراً حكومياً كورياً جنوبياً قال: إن العرض بدأ صباح الخميس في عاصمة الشمال بيونغيانغ.

وكانت بيونغيانغ، أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها ستحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لتأسيس جيشها في 8 شباط/ فبراير، عوضاً عن 25 نيسان/ أبريل.

وأحدثت هذه الخطوة مفاجأة لدى الدول الغربية لاسيما بعد إعادة إحياء المفاوضات بين الكوريتين، مغتنمة فرصة إجراء الألعاب الأولمبية لمد اليد إلى سيول.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس، أنها لا تنوي لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية.

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