من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مراقبون تابعون للأمم المتحدة تقريراً، يؤكدون من خلاله أن تنظيم القاعدة، يشكل خطراً أكبر من تنظيم الدولة في بعض المناطق.

وأوضح التقرير، الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أن فرع القاعدة في اليمن يشكل مركزاً للتواصل لمجمل التنظيم، حيث  إن المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الأبرز في بعض المناطق مثل الصومال واليمن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "إن المجموعات المرتبطة بالقاعدة في غرب إفريقيا، وفي جنوب آسيا، تشكل خطراً أكبر من مقاتلي تنظيم الدولة غير القادرين حالياً على فرض أنفسهم كقوة على الأرض"، محذراً من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بتنظيم الدولة وأخرى تابعة للقاعدة في بعض المناطق.

وقال التقرير: "إن جبهة النصرة في سوريا، هي إحدى أقوى وأكبر فروع تنظيم القاعدة في العالم، ومقاتلوها يلجأون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية، لضم مجموعات مسلحة صغيرة".

وأشار إلى أن عدد مقاتلي هذه الجبهة يتراوح بين 7 و11 ألف شخص، من بينهم آلاف المقاتلين الأجانب، وهي تتخذ معقلاً لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

و"جبهة النصرة"، المصنفة على لائحة المنظمات "الإرهابية" الدولية، على الرغم من إعلانها في صيف 2015 فك ارتباطها بالقاعدة، وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام"، إلا أنها المكون الرئيسي في "هيئة تحرير الشام"، التي أبصرت النور بعد اندماج "جبهة فتح الشام" مع فصائل إسلامية أخرى مطلع 2017.

فيديو أرشيفي: 5 فوارق بين تنظيم الدولة والقاعدة

 

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