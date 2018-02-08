الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إقدام مستوطنين متطرفين من مستوطنة (يتسهار) على اقتحام منزل المواطن "رزق زيادة" في قرية مأدما جنوب نابلس، واختطاف الطفلين: حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات) ومحاولة جرهما إلى المستوطنة، لكن، تجمع العشرات من أهالي القرية، وملاحقتهم للمستوطنين في الجبال أجبرهم على ترك الطفلين.

وقالت الخارجية في بيان لها: إن "الوزارة إذ تُحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها عصابات الإرهاب اليهودي المنظم المنتشرة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فإنها تؤكد بأن هذه الجرائم، تتم تحت بصر وحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة، التي توفر الغطاء، والحماية لتلك العصابات الإجرامية. 

وهنا تشير الوزارة إلى صورتين تجسدان عمق التمييز العنصري الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، صورة الجندي الاحتلالي الذي يطلق الرصاص الحي على الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها المواطنون الفلسطينيون ضد الاحتلال وإجراءاته القمعية، والاعتقالات بالجملة واستباحة البلدات الفلسطينية وإرهاب مواطنيها، من جهة، وبالمقابل صورة الحماية التي توفرها تلك القوات للمستوطنين، الذين أقدموا على اختطاف الطفلين من منزلهما، دون أية محاسبة أو ملاحقة أو اعتقال للفاعلين".

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