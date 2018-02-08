فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

فيديو: الحمد الله: استيعاب الموظفين ضمن الموازنة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن دمج موظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 موجود ضمن الموازنة المالية الجديدة، التي أقرتها حكومة التوافق.جاء ذلك، خلال مشاركة الحمد الله، في حفل تخريج الفوج الأول من برنامج إعداد القادة من المدرسة الوطنية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام، الاثنين الماضي.وقال الحمد الله: "غزة موجودة في الموازنة الجديدة، واستيعاب الموظفين أيضاً، والمطلوب من حماس تمكين الحكومة وتسليمها صلاحياتها في قطاع غزة".وأضاف: "ليس على حماس إلا التجاوب معنا، وتمكين الحكومة، ونحن جاهزون لتسلم مهامنا".