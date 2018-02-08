مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

رام الله - دنيا الوطن

نحن طلاب قطاع غزة الذين انهينا الثانوية العامة مابعد عام 2010 قبلنا فى الجامعات بناء على القانون الذى كان معمولا بة فى قطاع غزة حيث تم قبول الطلاب الذين حصلوا على مجموع فى الثانوية العامة ما بين 60% الى 65%فى جامعات قطاع غزة الا اننا فوجئنا ان تعليمات سيادتكم ان من حصل على اقل من 65% ممنوع اعتماد شهادتة الجامعية.



الى هنا نتوجة نحن الطلبة الباغ عددهم اكثر من 25 الف طالب لسيادتكم لحل هذة القضية حرصا على مستقبل الطلاب وعائلاتهم حيث ان كثيرا منهم قد تسجل لدراسة الماجستير والجامعات اوقفت قبولهم.