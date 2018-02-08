الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً
توضيحية
خاص دنيا الوطن
قال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس طاهر أبو حمد: إن هناك نوعين من الدجاج في السوق، وهما صغير الحجم وكبير، ويبلغ سعر كيلو الصغير ما بين 13.5 إلى 14 شيكلاً، بينما الكبير يُباع بـ11 شيكلاً، حوالي (3- 4 دولارات).

وأكد أبو حمد في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن هذا الارتفاع مؤقت، وليس بشكل دائم، وستبقى هذه الأسعار مرتفعة لحوالي أسبوع أو عشرة أيام أخرى.

وأوضح أبو حمد، أن الوزارة تدرس إعادة استيراد المجمدات من الخارج مع ارتفاع سعر الدجاج الطازج خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد الأسبوع القادم، مبيناً أن الإنتاج الزائد منه أحدث خللاً في السوق.

ونوه أبو حمد إلى أن التجار خلال الأشهر الماضية، تكبدوا خسائر فادحة، بسبب سعره المتدني ووفرته، مما أدى إلى تدخلنا كوزارة الزراعة، لإنقاذ هذا القطاع، مبيناً أن فائض الإنتاج في الدجاج، أدى إلى خسائر كبيرة لدى التجار، ما دفع بنا للتدخل ورفع سعره.

وختم حديثه، أنه ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، سيبقى الارتفاع مستمراً في أسعار الدواجن، وسيلاحظ المواطن ذلك، وهذه خطة نعمل بها، ثم بعد ذلك ستعود الأسعار لطبيعتها بسعر الكيلو الواحد حوالي 11 شيكلاً.

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