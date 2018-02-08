وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الخميس، مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، حيدر أغانين، سبل تطوير وتعزيز التعاون الصحي المشترك، وتبادل الخبرات وتدريب الطواقم الطبية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع السفير الروسي أغانين، بحضور عدد من المدراء العامين، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

واستعرض وزير الصحة، آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الصحي، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي، وتقديم العلاج للمواطنين، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد المشافي الحكومية وتوطين الخدمات الطبية في فلسطين، إضافة إلى النهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي في مجال تدريب الكوادر واستقطاب الخبرات الطبية.

وأطلع الوزير عواد السفير الروسي على نتائج تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة والمتواصلة بحق المواطنين، وما نتج وينتج عنها من أعداد كبيرة من المصابين والجرحى، مشدداً على الجهوزية العالية التي تتمتع بها طواقم وزارة الصحة، لاسيما أقسام الطوارئ وغرف العمليات.

وبحث الاجتماع التعاون الصحي بين البلدين، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم والتعاون المشترك الموقعة بين الجانبين، وفي ظل عمل اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.

من جانبه، أكد السفير الروسي التزام روسيا الاتحادية بدعم دولة فلسطين، خصوصاً في المجال الطبي والصحي، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.


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