الاثنين: منخفض جوي مصحوب بأمطار على معظم المناطق

الاثنين: منخفض جوي مصحوب بأمطار على معظم المناطق
توضيحية
خاص دنيا الوطن
توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تبدأ الأجواء بالاختلاف شيئاً فشيئاً يوم الاثنين، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تتأثر فلسطين بامتداد منخفض جوي يحمل الأمطار إلى معظم المناطق.

وأوضح المصري في لقاء مع "دنيا الوطن" أنه قبل ذلك، من المتوقع أن تتأثر فلسطين بأجواء أكثر دفئاً من المعتاد اعتباراً من يوم غد الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بأكثر من 12 درجة مئوية، متوقعاً أن تتخطى الحرارة في القدس حاجز 25 درجة مئوية، علماً بأن معدل درجة الحرارة في شهر شباط/فبراير تصل إلى 12 درجة مئوية.

وأشار المصري إلى أن المنظومة الجوية العامة، ستسمح بعودة الأجواء الماطرة من جديد، نهاية الأسبوع المقبل مع فرصة لتجدد سقوط الأمطار.

وأرجع المصري حالة الانحباس المطري والدفء الشديد إلى سيطرة مرتفع جوي كبير وضخم على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعمل كحائط صد لتدفق المنخفضات إلى منطقتنا.

أخبار ذات صلة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

عربي

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري