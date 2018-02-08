الاثنين: منخفض جوي مصحوب بأمطار على معظم المناطق

خاص دنيا الوطن

توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تبدأ الأجواء بالاختلاف شيئاً فشيئاً يوم الاثنين، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تتأثر فلسطين بامتداد منخفض جوي يحمل الأمطار إلى معظم المناطق.



وأوضح المصري في لقاء مع "دنيا الوطن" أنه قبل ذلك، من المتوقع أن تتأثر فلسطين بأجواء أكثر دفئاً من المعتاد اعتباراً من يوم غد الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بأكثر من 12 درجة مئوية، متوقعاً أن تتخطى الحرارة في القدس حاجز 25 درجة مئوية، علماً بأن معدل درجة الحرارة في شهر شباط/فبراير تصل إلى 12 درجة مئوية.



وأشار المصري إلى أن المنظومة الجوية العامة، ستسمح بعودة الأجواء الماطرة من جديد، نهاية الأسبوع المقبل مع فرصة لتجدد سقوط الأمطار.



وأرجع المصري حالة الانحباس المطري والدفء الشديد إلى سيطرة مرتفع جوي كبير وضخم على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعمل كحائط صد لتدفق المنخفضات إلى منطقتنا.