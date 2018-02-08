دعوات إسرائيلية لرمي جثامين منفذي العمليات الفدائية بالبحر

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، إن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، يوآف كيش، طالب خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية في الكنيست، بقتل منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين بشكل فوري.



وأضاف كيش، وفق ما أوردت الصحيفة: "لا يجب أن نتعامل مع منفذي العمليات كما في سويسرا، إننا نحطم الأدوات التي نمتلكها لمكافحة العمليات".



بدورها، قالت النائب عن حزب الليكود، عنات باركو، إن منفذي العمليات يستحقون الدفن، وهناك تجنيد كبير للشبان في الأنشطة المسلحة خلال هذه الجنازات".



ووقال هرتسل وميراف حجاج، والدا الملازمة شير حجاج، التي قتلت قبل عام مع ثلاثة من أصدقائها في الهجوم على حي قصر المندوب السامي، خلال الاجتماع أن "جثمان منفذ العملية في أيدي إسرائيل، وبدلاً من مناقشة ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بجثته أم لا، يجب تركها في إسرائيل للأبد، أو قذفها في البحر، وهذا هو السبيل الوحيد لمنع العمليات".