إيهود أولمرت يكشف عن تفاصيل جديدة بصفقة شاليط

إيهود أولمرت يكشف عن تفاصيل جديدة بصفقة شاليط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، عن تفاصيل تتعلق بصفقة الجندي جلعاد شاليط، والتي عقدتها الحكومة الإسرائيلية مع حركة (حماس) عام 2011.

وقال أولمرت، إنه رفض صفقة لإعادة الجندي المخطوف في غزة جلعاد شاليط، بمقابل أقل بكثير من الثمن الذي تم دفعه لإطلاق سراحه.

وأوضح أولمرت، خلال مشاركته باجتماع بتل أبيب، أن المشكلة مع صفقة شاليط، تبدأ بالشعور بأنه تم تنفيذها فقط من أجل نيل الثناء في وقت معين.

وأضاف:" لقد أبلغت الوالدين، أنه يمكن لهم المطالبة بإطلاق سراح ألف وعشرة آلاف مخرب، وهذا أمر مفهوم، ولكني كرئيس للوزراء، لن أفرج عن هؤلاء المخربين"، وفق وصفه.

وتابع أولمرت: "في الأسبوعين الأخيرين من فترة ولايتي، اعتقدت إسرائيل أن هناك فرصة لأن توافق حماس على إنهاء المفاوضات في ظل ظروف مؤلمة للغاية".

وأشار إلى أنه طلب من رئيس جهاز الشابك ومبعوث خاص التوجه إلى القاهرة لمراجعة القوائم "بدون قتلة، بدون أسرى إسرائيليين، وبدون الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية"، كما قال.

وبين أن حماس قررت رفع الثمن بعد رؤية وزير الجيش إيهود براك "في خيمة المتظاهرين"، معبراً عن أمنيته، أن تنتهي ولاية نتنياهو بسرعة وبطريقة سليمة، مضيفاً:" اعتقد أنه كان من الصواب والشرف عدم التحدث حتى الآن".

يشار إلى أنه تم الإفراج عن شاليط من الأسر في تشرين الأول أكتوبر/ 2011 مقابل إطلاق سراح 1050 أسيراً فلسطينياً.

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