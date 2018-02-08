الحمد الله يبحث مع ميلادينوف آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية.



وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لتقويض حل الدولتين، خاصة تصعيدها الاستيطاني، واتخاذها عدداً من الإجراءات، وسنها لعدد من القوانين بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، خاصة في القدس المحتلة.



وأكد الحمد الله على ضرورة اتخاذ مؤسسات المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، خطوات جدية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها العسكري والاستيطاني، وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا، وللمقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.