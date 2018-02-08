فيديو: وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود مع السعودية

فيديو: وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود مع السعودية
وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد بن محمد العطية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، أمس الأربعاء، قوات عسكرية قطرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد نشر حساب وزارة الدفاع القطرية على (تويتر) صوراً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لأول مرة بالزي العسكري، خلال تفقده لتمرين "مقدام التعبوي" لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر "جو السلامة" القريب من الحدود السعودية.

وقال العطية، في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين: "في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس بـ"سم" واحد فيها"، حيث قوبل بعدة تعليقات من المواطنين والخبراء والمهتمين بالشأن السياسي الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد في مجملها أن ظهور نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الزي هو رسالة واضحة للخارج، تعكس جاهزية القوات المسلحة القطرية، واستعداداتها في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

فيديو: جانب من الزيارة لوزيرة الدفاع القطري
 

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