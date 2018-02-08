تجريف أرضٍ وأوامر هدم لمنشآت تجارية في القدس

تجريف أرضٍ وأوامر هدم لمنشآت تجارية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
وزعت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إخطارات هدم وإزالة لعدة منشآت تجارية في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد عضو الجنة المتابعة بالعيسوية محمد أبو الحمص، بأن طواقم من البلدية، برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وعلقت إخطارات هدم وإخلاء على منشآت تجارية في المنطقة المهددة بالمصادرة لصالح "الحدائق الوطنية".

وفي سياق متصل، أقدمت طواقم بلدية الاحتلال على تجريف أرض تابعة لعائلة شويكي في بيت حنينا شمال القدس، وإخلائها من كافة محتوياتها.

وأوضح مازن شويكي، أن الأرض وضع عليها حافلة مخصصة للسكن لوالدته إنعام شويكي، إضافة إلى مركبتين كمخازن.

وأضاف، أن العائلة وضعت حافلة على الأرض وتستخدمها كمنزل تم تجهيزه بالكامل منذ 16 عامًا، وذلك بعد هدم منزل العائلة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، تحاول مصادرة أرض العائلة بحجة "المنفعة العامة"، وبالتالي يمنع البناء فيها، علمًا أن هذا القرار صدر قبل 20 عامًا، وحتى اليوم لم يتم بناء أي شيء "للمنفعة العامة"، لافتًا إلى أن البلدية نقلت المنزل إلى أرض نجله.

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