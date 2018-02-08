المالية: صرف دفعة من المستحقات لموظفي غزة الاثنين المقبل









وقالت المالية: إن الصرف سيتم حسب نظام الفئات، وذلك يوم الاثنين 12/2/2018 عبر بنكي الوطني والإنتاج، وكافة فروع بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة من المستحقات من راتب كانون الأول/ ديسمبر 2017 بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل.