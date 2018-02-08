إسرائيل تُعيّن سفيراً جديداً لها في الأردن

إسرائيل تُعيّن سفيراً جديداً لها في الأردن
السفير الإسرائيلي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسرائيل، بعد سجال طويل مع الأردن، تعيين سفير جديد لها في عمان، وذلك في أعقاب إنهاء خلافها الدبلوماسي مع الأردن مؤخرًا، بالاعتذار ودفع تعويضات لعائلات ضحايا حادثة السفارة منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن "إسرائيل عينت سفيراً جديداً لها في الأردن، وذلك بعد إصرارها على عودة السفيرة السابقة".

من ناحيتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت تعيين "أمير فايسبرود" سفيراً لها في الأردن.

يذكر، أن إسرائيل دفعت تعويضات مالية إلى ذوي ضحايا حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، إضافة إلى تعويض مالي لعائلة القاضي الأردني، الذي قُتل على يد جندي إسرائيلي على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

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