دعوة لوقفة احتجاجية وأداء صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيسوية

دعوة لوقفة احتجاجية وأداء صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
وجّه أهالي بلدة العيسوية ممثلة بوجهائها وشيوخها ورجالها وقواها الوطنية، اليوم الخميس، الدعوة لإقامة صلاة الجمعة يوم غد على المدخل الرئيسي الغربي للبلدة، والمشاركة في وقفة في المنطقة، تعبيراً ورفضاً للهجمة الشرسة، والعقاب الجماعي لسكان البلدة.

وتخضع العيسوية منذ الأسبوع الماضي إلى حصار عسكري مشدد، بعد إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، والتحكم بدخول وخروج السكان من وإلى البلدة، فضلاً عن حملات القهر والتنكيل التي تنفذها أذرع الاحتلال في البلدة بشكل يومي، وكل ذلك بهدف الضغط على الأهالي لوقف المواجهات في البلدة ضد الاحتلال.

أخبار ذات صلة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

عربي

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري