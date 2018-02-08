دعوة لوقفة احتجاجية وأداء صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيسوية

وجّه أهالي بلدة العيسوية ممثلة بوجهائها وشيوخها ورجالها وقواها الوطنية، اليوم الخميس، الدعوة لإقامة صلاة الجمعة يوم غد على المدخل الرئيسي الغربي للبلدة، والمشاركة في وقفة في المنطقة، تعبيراً ورفضاً للهجمة الشرسة، والعقاب الجماعي لسكان البلدة.





وتخضع العيسوية منذ الأسبوع الماضي إلى حصار عسكري مشدد، بعد إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، والتحكم بدخول وخروج السكان من وإلى البلدة، فضلاً عن حملات القهر والتنكيل التي تنفذها أذرع الاحتلال في البلدة بشكل يومي، وكل ذلك بهدف الضغط على الأهالي لوقف المواجهات في البلدة ضد الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن