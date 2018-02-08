وزير إسرائيلي يطالب بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري اريئيل، بأن تعمل إسرائيل على فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، على اعتبار أنها "جزء من دولة إسرائيل".



وطالب أريئيل، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن يعمل على فرض سيادة السلطات الإسرائيلية على كافة مدن الضفة الغربية.



وقال الوزير في رسالته: "سيدي رئيس الوزراء، لقد حان الوقت لبسط سيادتنا الكاملة على الضفة الغربية".



يذكر، أن الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه نتنياهو، قد صوت بالإجماع على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الذي يعني نهاية حل الدولتين.