"الإعلام": تطالب بردع التطبيع الإعلامي مع الاحتلال

"الإعلام": تطالب بردع التطبيع الإعلامي مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الإعلام، اتحاد الصحفيين العرب، إلى اتخاذ خطوات عقابية رادعة بحق الصحفيين العرب التسعة، والمؤسسات التي يعملون بها، ووضعهم ومؤسساتهم "إن كانت توافق على هذه الزيارة التطبيعية" على القائمة السوداء، ووقف أي تعامل معهم رداً على الزيارة التي قاموا بها إلى دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الوقوف في صف إسرائيل وإرهابها يشكل خروجاً عن الصف العربي وعلى قرارات الإجماع العربي الصادرة بالخصوص عن مجلس وزراء الإعلام العرب، وعاراً لا يمكن التماس العذر له أو تبريره أو التطهر منه، لما تمثله من خروج على الموقف الرسمي والشعبي الذي يعتبر إسرائيل دولة احتلال وعنصرية وتطهير عرقي وتطرف.

واعتبرت تفاخر الخارجية الإسرائيلية بما أسمته الوفد الإعلامي العربي، الذي ضم تسعة صحافيين "5 مغاربة، ولبناني، وعراقي، ويمني، وسوري" دليلاَ على أن هذه الزيارة تساند موقف الاحتلال وتدعمه بكل وقاحة، وتتعارض مع التوجهات الرسمية والشعبية في الدول الشقيقة، الرافضة للتطبيع بكل أشكاله وسياقاته.

وجددت الوزارة التأكيد أن بوابات فلسطين معروفة للقاصي والداني؛ لمساندة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أبشع احتلال على امتداد قرنين، احتلال يضرب عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية، ويمارس القهر والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحضارته، احتلال عنصري بغيض شعاره (العربي الجيد، هو العربي الميت)، ويهتف في كل مناسبة (الموت للعرب)، ويعلم أطفاله على الإرهاب والفتك بأبناء شعبنا، هذا الاحتلال لا يمكن دعمه وزيارته وتطبيع العلاقات معه.

أخبار ذات صلة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

فيديو: الحمد الله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

الغلاء يطال الدجاج بغزة.. سعر الكيلو يقفز إلى (14) شيكلاً

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

القوات المصرية تؤمن طريق الفلسطينيين العائدين لغزة بعد اكتشاف عبوة

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من &#34;مأدما&#34;

الخارجية تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة اختطاف الطفلين من "مأدما"

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

مناشدة عاجلة لوزير التربية والتعلم العالي

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير الروسي التعاون الصحي المشترك

عربي

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري