القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

رام الله - دنيا الوطن

شرعت القوات العراقية مسنودة بطيران الجيش اليوم الخميس، بعمليات تطهير منطقة طوزخورماتو من مسلحي تنظيم (الرايات البيضاء).





وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن العملية العسكرية، بدأت بمشاركة ألوية من الحشد الشعبي، والجيش، وقوات الرد السريع، وعمليات صلاح الدين، وبإسناد جوي من طيران الجيش.





ونشرت قناة (السومرية نيوز)، صوراً لأنفاق عثرت عليها القوات العراقية خلال العملية العسكرية. وقالت القناة ذاتها: "إن العمليات جاءت للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون، وإنهاء استهداف قضاء الطوز وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".





وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، قد كشف في وقت سابق، عن دعم جهات وصفها بـ"الانفصالية" تقف خلف تنظيم (الرايات البيضاء)، مشيراً إلى أن عناصر من تنظيم الدولة، منخرطون في هذا التنظيم، فيما أكد وضع خطة أمنية للقضاء عليه.

يذكر أن تنظيم (الرايات البيضاء) ظهر في محافظة صلاح الدين وتحديداً قضاء طوزخرماتو، ويقدر عدد عناصره بنحو 2000 مسلح. هذا وما يزال انتماء هذا التنظيم وأهدافه غير واضحة، خاصة في ظل غياب أي تصريح أو موقف حكومي عنه، فعناصره لم تعلن بدورها عن وجودها وأهدافها.





فيديو أرشيفي: مسلحي الرايات البيضاء تقوم بحرق شاحنات وتقتل سائقيها في طوز خورماتو