هذا موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا









وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا، أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى قبل نهاية نيسان/ بريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.



فيديو أرشيفي: فنزويلا تقدم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ومادورو يعلن امكانية ترشيحه





ووفقاً لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم لن يوقعوا على أي اتفاق، يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا، أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى قبل نهاية نيسان/ بريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة، ستكون يوم 22 نيسان/ أبريل المقبل.ومن المقرر، أن يترشح الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت تيبيساي لوسينا رئيسة مجلس الانتخابات الوطني أمس الأربعاء: "إن موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 نيسان/أبريل، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق".وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، أنه وقع اتفاقاً مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، وعد بتنفيذه.وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة، خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة، التي تستضيفها بلاده.وكانت المعارضة، قد أصرت على إجراء الانتخابات يوم 10 حزيران/ يونيو، فيما اقترحت الحكومة يوم 8 آذار/ مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي، ويوم عطلة سنوية، وفي النهاية تم الاتفاق على 22 نيسان/ أبریل.ووفقاً لميدينا، فإن المعارضة "لم تفهم" أنه کان عليها توقیع هذه الوثیقة، وأخذت وقتاً إضافياً لدراستها، إلا أن وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.وكانت المعارضة الفنزويلية، قد ذكرت في وقت سابق، أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد.