هذا موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا

هذا موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا
مادورو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة، ستكون يوم 22 نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر، أن يترشح الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت تيبيساي لوسينا رئيسة مجلس الانتخابات الوطني أمس الأربعاء: "إن موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 نيسان/أبريل، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق".

وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو  في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، أنه وقع اتفاقاً مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، وعد بتنفيذه.

وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة، خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة، التي تستضيفها بلاده.

وكانت المعارضة، قد أصرت على إجراء الانتخابات يوم 10 حزيران/ يونيو، فيما اقترحت الحكومة يوم  8 آذار/ مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي، ويوم عطلة سنوية، وفي النهاية تم الاتفاق على 22 نيسان/ أبریل.

ووفقاً لميدينا، فإن المعارضة "لم تفهم" أنه کان عليها توقیع هذه الوثیقة، وأخذت وقتاً إضافياً لدراستها، إلا أن وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.

وكانت المعارضة الفنزويلية، قد ذكرت في وقت سابق، أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد. 

ووفقاً لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم لن يوقعوا على أي اتفاق، يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.

وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا، أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى قبل نهاية نيسان/ بريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.

فيديو أرشيفي: فنزويلا تقدم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ومادورو يعلن امكانية ترشيحه

 

أخبار ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية: بلادنا قوة عسكرية من المستوى العالمي

زعيم كوريا الشمالية: بلادنا قوة عسكرية من المستوى العالمي

مليونير أمريكي يطلق أكبر صاروخ إلى الفضاء

مليونير أمريكي يطلق أكبر صاروخ إلى الفضاء

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات فورية مع الفلسطينيين

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات فورية مع الفلسطينيين

فيديو: الرياح تفضح ترامب وتكشف الحقيقة

فيديو: الرياح تفضح ترامب وتكشف الحقيقة

استطلاع دولي: ثلثا سكان العالم يعارضون قرار ترامب بشأن القدس

استطلاع دولي: ثلثا سكان العالم يعارضون قرار ترامب بشأن القدس

بنس: سنعمل بشكل سلمي لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي

بنس: سنعمل بشكل سلمي لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المبعوث الخاص لليابان: نحن فخورون جداً بمنتجات مدينة أريحا

المبعوث الخاص لليابان: نحن فخورون جداً بمنتجات مدينة أريحا

بالفيديو: خريجو غزة يطالبون بفرص عمل والقضاء على البطالة

بالفيديو: خريجو غزة يطالبون بفرص عمل والقضاء على البطالة

وزارة الاتصالات تطلق حملة توعية حول الأمان على الإنترنت

وزارة الاتصالات تطلق حملة توعية حول الأمان على الإنترنت

التربية تعلن عن منح دراسية في تايلند وتركيا

التربية تعلن عن منح دراسية في تايلند وتركيا

عربي

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

من أخطر تنظيم القاعدة أم تنظيم الدولة؟

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

القوات العراقية تبدأ بتطهير طوزخورماتو وتكتشف عدة أنفاق

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري