ما هو السلاح الذي تمتلكه مصر وتخشاه إسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول عسكري في سلاح البحرية الإسرائيلية، إن إسرائيل تشعر بالقلق بعد حصول مصر على غواصات ألمانية من طراز "تايب 42".



وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي، وفق ما أورد موقع (والاه) العبري: "مصر لا تعد جزءاً من التهديدات التي تواجهها إسرائيل، ولكنني كنت أفضل ألا يمتلكون الغواصات الألمانية، كون امتلاكهم لها يشكل نقلة".



وأضاف "على الرغم من قيام الجيش المصري بزيادة قوته لدرجة عالية خلال العقد الماضي، إلا أنه لا يشكل أي تهديد على إسرائيل".



وأبرمت مصر صفقة مع ألمانيا، تحصل بموجبها على أربع غواصات، من مصنع "كيل" الألماني، ووصل إلى مصر واحدة منها بالفعل على أن يتم تسلم الثانية خلال العام الجاري.



وكانت ألمانيا قررت تأجيل إبرام صفقة غواصات مع إسرائيل لوجود احتمالات إلغاء الصفقة في حال ثبوت تهم الفساد الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين.