فيديو: الرياح تفضح ترامب وتكشف الحقيقة

فيديو: الرياح تفضح ترامب وتكشف الحقيقة
رام الله - دنيا الوطن
يعتني الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيراً بتصفيف شعره، كجزء من الاهتمام بمظهره العام، لكن رياح عاصفة كشفت سر هذا الشعر، الذي أثار حيرة الكثيرين.

وأظهرت لقطات فيديو، رأس ترامب من الخلف وشعره وقد شقته الرياح الشديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية.

وحسب اللقطات التي تداولها رواد شبكات التواصل الأربعاء، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكنهات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز (71 عاماً).

وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب،  حقيقة شعره عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة: إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه، بتسريحة وكريمات خاصة.

فيديو: ما هي حقيقة شعر ترامب

 

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