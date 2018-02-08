مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز

مصرع وإصابة 25 عنصراً حوثياً في معارك بتعز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 عنصراً من الحوثيين مصرعهم أمس الأربعاء، فيما أصيب 13 آخرون في معارك دارت في محافظة تعز جنوب صنعاء.

وقال مصدر ميداني: "إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والجماعة الحوثية في مديرية مقبنة، تركزت في جبل جريدم، ومنطقة القحيفة، أسفرت عن مقتل 12 عنصراً  من الجماعات الحوثية، وإصابة 13 آخرين، بحسب ما جاء على موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت).

وأشار المصدر إلى أن المعارك اندلعت عقب هجوم عنيف شنته الجماعات على مواقع قوات الجيش الوطني، غير أن الأخيرة تصدت للهجوم، وأجبرتها على التراجع والفرار، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأوضح المصدر، أن وتيرة المعارك، اشتدت بين الطرفين في مناطق اليمن، وجبل قهبان، بالمديرية ذاتها، وامتدت المعارك إلى منطقة الأشروح، بمديرية جبل حبشي المجاورة، وعدة مناطق محاذية لجبهة الكدحة.

وفي جبهة الضباب، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في محيط جبل المنعم، والتبة السوداء، ومناطق الصياحي، وحذران، غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، قد تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير عدة مواقع من قبضة الحوثيين في تعز، بعد أن أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة؛
 لاستكمال تحرير المحافظة من قبضتهم.

فيديو ارشيفي: اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في صنعاء

 

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