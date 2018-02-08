استطلاع دولي: ثلثا سكان العالم يعارضون قرار ترامب بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع دولي للرأي العام، معارضة عالمية واسعة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وهي معارضة، وصلت إلى نسبة ثلثي سكان العالم.



ووفق ما أوردت صحيفة (الغد) الأردنية، فإن الدراسة التي أجرتها مؤسسة (غالوب) الدولية للدراسات والأبحاث، أظهرت أن ثلثي المستطلعة آراؤهم، يرون أن قرار ترامب، سيؤدي إلى "ازدياد الإرهاب في العالم الاسلامي".



وشمل الاستطلاع عينة من نحو 22 ألف شخص حول العالم بمن فيهم نحو 800 أردني، وخلص إلى أنه رغم أن "الرغبة والشعور بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت هشة على الدوام، فإن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن ذلك (السلام) أصبح من الصعب جداً تحقيقه الآن".



وأظهر الاستطلاع، أن أكثر من ثلثي العالم معارض للقرار (بنسبة 71%)، وأن 59% منهم معارض بشدة، بينما وصلت نسبة المعارضة للقرار في الوطن العربي وحده إلى 94%، ووصلت في الأردن إلى 97%، أما على مستوى الدول الإسلامية فبلغت 84%.



وتكشف نتائج الاستطلاع أن معارضة قرار ترامب كانت مرتفعة في الدول التي تعد من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، ففي كوريا الجنوبية مثلاً وصلت نسبة المعارضين إلى 46% وفي المملكة المتحدة 45%.



وكان قرار ترامب الذي اتخذ في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لكيان الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، قد أثار موجة معارضة رسمية دولية واسعة، طالت مواقف أغلب دول العالم، والتي حذرت في أغلبها من انعكاس مثل هذا القرار المخالف للقرارات الدولية على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتراجع فرص الحل السلمي للقضية الفلسطينية.



من جانب آخر، كشف الاستطلاع المذكور، عن أن غالبية المستطلعة آراؤهم حول العام، وبنسبة 52%، يرون أن القرار الأميركي "يعطي الفلسطينيين المزيد من المبررات لاستخدام القوة للحصول على دولة خاصة بهم"، في حين ترتفع النسبة إلى 77% في الوطن العربي، وعلى مستوى العالم الإسلامي إلى 58%.



ونتيجة لذلك، عبر أكثر من ثلثي الذين شاركوا في الاستطلاع حول العالم (بنسبة 70%) عن اعتقادهم بأن هذا القرار سوف يؤدي إلى "ازدياد الإرهاب في العالم الإسلامي"، بينما تتزايد النسبة بشكل كبير في اليمن (87%) وفي سورية (82%) وفي العراق (76%)، وهي نفس البلدان التي يتم محاربة المنظمات المسلحة فيها حالياً، بينما وصلت النسبة على مستوى العالم الإسلامي إلى 81% والوطن العربي 71%.