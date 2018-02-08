بنس: سنعمل بشكل سلمي لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، يسعون سلمياً لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي وتخفيف معاناة شعبها، لافتاً على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.



وأوضح بنس، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية)، أن أميركا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية، حيث جاءت كلمته قبل توجهه إلى بيونغ تشانغ؛ لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، الجمعة.



وكان بنس وصل إلى اليابان، الثلاثاء، للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي.



وسيحضر بنس حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، الذي سيحضره أيضاً اثنان من كبار مسؤولي كوريا الشمالية، علماً بأنه قال الأربعاء، إن واشنطن ستفرض قريباً أشد عقوباتها على الإطلاق على بيونغيانغ.