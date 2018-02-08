التحالف الدولي يقصف مواقع للنظام السوري في دير الزور

فيديو ارشيفي: التحالف يبرر قصفه قوات موالية للنظام السوري

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية أمس الأربعاء، على قوات موالية للنظام السوري في بلدة دير الزور.وقال التحالف في بيان له: "إن جنوداً من التحالف يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية في مهمة استشارة ودعم ومرافقة كانوا مع تلك القوات، حين وقع هذا الهجوم على بعد ثماني كيلومترات شرق نهر الفرات، الذي يمثل الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد" المتفق عليها مع روسيا"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).ويسعى التحالف الدولي مدعوماً بقوات سوريا الديمقراطية إلى طرد من تبقى من عناصر تنظيم الدولة في الضفة الشرقية لنهر الفرات.وقد أبرمت واشنطن اتفاقاً مع موسكو، تلتزم بموجبه الطائرات الحربية الروسية التي تدعم قوات الرئيس بشار الأسد بالتحليق حصراً في سماء الضفة الغربية للنهر، وعدم تجاوز خط النهر إلى الضفة الشرقية.وفي السياق ذاته، قال البيان: "دفاعاً عن قوات التحالف وحلفائهم فقد نفذ التحالف ضربات ضد المعتدين"، من دون أن يوضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات.كذلك، فإن التحالف لم يوضح من هي القوات "الموالية" للنظام السوري التي قصفها، والتي يمكن أن تكون وحدات تابعة للنظام أو حتى وحدات من الجيش الروسي، الذي كثرت في الآونة الاخيرة الحوادث بينه وبين قوات التحالف، بسبب انحسار رقعة القتال، والناجم عن الهزائم المتتالية التي يتكبدها تنظيم الدولة.وأكد البيان، على أن التحالف، يبقى مصمماً على تركيز جهوده على قتال تنظيم الدولة في وادي الفرات، ويؤكد أن حقه في الدفاع عن النفس غير قابل للمساومة.